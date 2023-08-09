В Нижнем Тагиле неизвестный стрелял по окнам дома и голубям

Мужчина вышел во двор и начать стрелять по окнам. Предполагается, что у него в руках было травматическое ружье, сообщает tagilcity.ru. После того, как он обстрелял окна, он спокойно пошел по улице дальше. Если на его пути попадались голуби, то мужчина стрелял в них. В этот момент во дворе стояла маленькая девочка. Правонарушитель не тронул ребенка, но испугал всех жителей. Горожане позвонили в полицию. Один из жителей даже направился вслед за странным мужчиной, чтобы понять, в какую сторону он будет направляться.

В социальных сетях жители опубликовали фото окон, по которым стрелял мужчина. Инцидент также попал на видеозапись. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

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