В Нижнем Тагиле участились случаи преступлений, совершенных рецидивистами

В 2023 году в 35% совершенных в Нижнем Тагиле преступлений участвовали люди, которые ранее уже были осуждены за различные правомерные действия, сообщает tagilcity.ru .

Данными статистики поделился начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» Олег Салабаев на заседании городской думы. Спикер отметил, что в 2023 году рост преступлений, совершенных рецидивистами, возрос на 3%.

Олег Салабаев отметил, что в 2023 году из колонии освободились более 2 000 человек. Граждане обязаны находиться в городе менее полугода. За это время многие только освободившиеся люди снова совершают преступления.

На данный момент на территории города проживает около 500 человек, которых освободили в 2023 году. Из них 25% трудоустроились. То есть примерно 125 человек имеют официальную заработную плату. Однако не стоит доверять официальным данным, отметил спикер.

«Нам говорит статистика, согласно которой количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми возросло на 3%. Их доля составляет более 35% от общего числа преступлений зарегистрированных в 2023 году, — докладывает Олег Салабаев, начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское»

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