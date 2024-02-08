В Нижнем Тагиле участились случаи преступлений, совершенных рецидивистами
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В 2023 году в 35% совершенных в Нижнем Тагиле преступлений участвовали люди, которые ранее уже были осуждены за различные правомерные действия, сообщает tagilcity.ru.
Данными статистики поделился начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» Олег Салабаев на заседании городской думы. Спикер отметил, что в 2023 году рост преступлений, совершенных рецидивистами, возрос на 3%.
Олег Салабаев отметил, что в 2023 году из колонии освободились более 2 000 человек. Граждане обязаны находиться в городе менее полугода. За это время многие только освободившиеся люди снова совершают преступления.
На данный момент на территории города проживает около 500 человек, которых освободили в 2023 году. Из них 25% трудоустроились. То есть примерно 125 человек имеют официальную заработную плату. Однако не стоит доверять официальным данным, отметил спикер.
«Нам говорит статистика, согласно которой количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми возросло на 3%. Их доля составляет более 35% от общего числа преступлений зарегистрированных в 2023 году, — докладывает Олег Салабаев, начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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