В Нижний Новгород доставили девочку с 30% ожогов: ребенок вылил на себя розжиг

Подростка привезли из Липецка в больницу Нижнего Новгорода с ожогами 30%, сообщает newsnn.ru . Состояние 13-летней девочки в настоящее время стабильное.

Ребенка доставляли на вертолете санавиации. Согласно предварительной версии произошел несчастный случай. Девочка случайно вылила на себя средство, которое вливают в костер для быстрого разжигания.

Лицо, шея, грудь, руки – вот какие части тела особенно пострадали. Сначала ребенком занимались местные медики. Сразу было понятно, что после стабилизации состояния необходимо вмешательство медиков из ПИМУ.

С начала текущего года санавиацией Нижегородской области в различные медицинские учреждения было доставлено более 230 пострадавших. Чаще всего пациентов доставляют с ожогами, инсультами и инфарктами. Не менее распространенная причина – различные травмы вследствие ДТП.