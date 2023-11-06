В Нью-Йорке началось заседание по делу Трампа: Экс-президент присутствует лично

В Нью-Йорке в зал суда прибыл экс-президент Дональд Трамп, сообщает агентство «РИА Новости». Планируется рассмотрение дела о завышении стоимости активов для оформления кредитов. Дональд Трамп выступает главным подозреваемым.

Отмечается, что экс-президент зашел в зал суда расстроенным. У него взъерошенные волосы. Одет в голубую рубашку и синий костюм. Трамп молчит и не делает никаких заявлений.

Ранее на своей странице в социальной сети Дональд Трамп в очередной раз высказал мнение, что заведенное дело против него - это попытка президента США Джо Байдена избавиться от достойного конкурента на политической арене накануне президентских выборов. Экс-президент продолжает настаивать исключительно на политическом характере разбирательств.

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс лично наблюдает за происходящем в зале суда. Именно она и заявила ранее, что Дональд Трамп искусственно завышал стоимость своих активов с целью получения кредитных средств для строительства в разных штатах США гольф-курорта, отеля и гостиницы.

В ходе заседания сторона обвинения задала ряд вопросов Дональду Трампу относительно деятельности его компании Trump Organisation.

Согласно результатам опроса The New York Times Дональд Трамп опережает Джо Байдена в президентской гонке.