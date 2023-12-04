В Ноябрьске россияне смогут играть в приставку 90-ых годов в ретро-комнатах

Участники выставки роботов смогут не только познакомиться с уникальными интеллектуальными моделями техники, но и посетить ретро-комнаты, в которых можно играть в приставки 90-ых годов, информирует интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Кроме того, будут представлены залы виртуальной реальности. Мероприятие организовано в первую очередь для того, чтобы участники познакомились с роботами. Так, Валера - это самый дружелюбный робот, который только и делает, что осыпает комплиментами.

Девушка-робот Кики сама разбирается в модных тенденциях, и с радостью делится своими знаниями с окружающими. Робот Cyberdog с легкостью повторяет трюки, которые находит в сети. Перечислять достоинства можно долго, ведь на мероприятии будет 50 уникальных роботов. Приедут они из разных стран мира.

Мероприятие состоится в Ноябрьске 7 декабря.

Ранее сообщалось, что в трех московских клиниках в рамках тестового проекта медикам помогают роботы-курьеры.