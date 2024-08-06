Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность свыше 500 мероприятий за месяц

Безопасность
управление Росгвардии по Московской области

Фото: [управление Росгвардии по Московской области]

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области за месяц обеспечили безопасность свыше 500 мероприятий, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, за это время по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства было задержано свыше трех тысяч граждан.

Кроме того, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели более двух тысяч проверок. Из незаконного оборота изъято двести пятнадцать единиц оружия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детсадов Подмосковья.

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