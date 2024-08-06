Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность свыше 500 мероприятий за месяц

Так, за это время по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства было задержано свыше трех тысяч граждан.

Кроме того, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели более двух тысяч проверок. Из незаконного оборота изъято двести пятнадцать единиц оружия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детсадов Подмосковья.