Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность свыше 500 мероприятий за месяц
Фото: [управление Росгвардии по Московской области]
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области за месяц обеспечили безопасность свыше 500 мероприятий, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, за это время по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства было задержано свыше трех тысяч граждан.
Кроме того, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели более двух тысяч проверок. Из незаконного оборота изъято двести пятнадцать единиц оружия.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детсадов Подмосковья.