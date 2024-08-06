В Новокузнецке ливневки не справились с потопом

В Новокузнецке прошел ливневый дождь и гроза. В городе образовался потоп. Некоторые люди интересовались в социальных сетях, почему ливневая канализация не справляется со своей задачей. Телеграм-канал «Эвристическая метеорологиня» назвал причину, сообщил sibdepo.ru .

Ливневый дождь шел примерно на протяжении пяти часов. За это время выпало 31% осадков от месячной нормы. Однако немного позже снова пошел дождь. Осадки выпадали еще на протяжении полутора часов в ночь с 5 на 6 августа. Их уровень составил 19 мм. Это примерно треть месячной нормы. Таким образом, всего за сутки в Новокузнецке выпало 63% осадков от месячной нормы. С таким объемом воды ливневые стоки не справляются технически.

Эксперты отметили, что в ближайшие дни также ожидаются дожди, однако они не будут уже настолько интенсивными. Дождь, который шел в понедельник, 5 августа, можно считать катаклизмом. Горожане в социальных сетях сравнили потоп с морем. Вода затекала в автомобили и подъезды домов, в ТЦ. Машины покрылись практически полностью водой, а люди не могли передвигаться по улицам.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе на территории всей России могут идти интенсивные «пятнистые» ливни.