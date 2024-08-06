Вильфанд напугал россиян «пятнистыми» дождями, что на неделе захлестнут страну

"Это касается и Ставрополя, и Краснодарского края, и Крыма, но там более ярко выражены осадки. Они будут пятнистые, будут местами, но ливневого типа. На юге европейской России температура будет близка к норме, она будет в диапазоне 29-33 градуса", - добавил Вильфанд.