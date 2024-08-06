Вильфанд напугал россиян «пятнистыми» дождями, что на неделе захлестнут страну
Фото: [Медиасток.рф]
Северо-западным регионам и югу европейской части России стоит готовится к так называемым пятнистым осадкам, что будут идти всю начавшуюся неделю и довольно интенсивно. На это в беседе с РИА Новости указал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, появление «пятнистых» ливней, которые то идут, то пропадают, можно будет увидеть в Ленинградской, Псковской, а также Новгородской областях. Жителям курортного российского юга тоже придется помокнуть, отметил Вильфанд.
"Это касается и Ставрополя, и Краснодарского края, и Крыма, но там более ярко выражены осадки. Они будут пятнистые, будут местами, но ливневого типа. На юге европейской России температура будет близка к норме, она будет в диапазоне 29-33 градуса", - добавил Вильфанд.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о постепенном понижении температуры воды в водоемах Московского региона.