В Новокузнецке стартовали еженедельные рейды по надзору за несовершеннолетними самокатчиками

Каждую неделю в Новокузнецке сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые проверки с целью вычисления несовершеннолетних, которые нарушают ПДД во время катания на электросамокатах, сообщает sibdepo.ru .

Первый рейд уже прошел. Только за вечер удалось вычислить 11 нарушителей. Одного отвезли в участок, куда пригласили родителей ребенка. С остальными несовершеннолетними ребятами профилактическую беседу провели на месте фиксации нарушения, пригласив их мам или пап.

В Госавтоинспекции напомнили, что за пределами дома родители по-прежнему несут отвественность за все, что совершают их дети. Важно следить, чем они занимаются в свободное время, как распределяют выданные им деньги.

«Дети не спешиваются на пешеходном переходе, едут по двое или по трое на одном электросамокате», — сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции Новокузнецка.

Фоторепортаж Сiбдепо, посвященный приходу весны в Кемерове, показывает, что первые весенние дни стали поводом для увеличения количества самокатов на улицах города. Дети с радостью катаются и репетируют различные трюки. Аналогичную картину можно увидеть и в других городах региона.

Ранее мы сообщали, что в столице с целью фиксации различных наблюдений при помощи видеокамер появились номерные знаки на электросамокатах для кикшеринга.