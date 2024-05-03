В Новокузнецке задержали мужчину, который нанес ранение другу мачете
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Новокузнецке задержали 23-летнего нигде не работающего мужчину, который ударил друга мачете, сообщает sibdepo.ru.
Потерпевший обратился в больницу. У него диагностировали колото-резаную рану мягких тканей шеи. Согласно предварительным исследованиям, сосуды не повреждены. После курса лечения молодому человеку проведут экспертизу с целью выяснения степени нанесенного вреда здоровью. Данные об обращении были переданы в полицейский пункт.
Пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу проинформировала о задержании нападавшего. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности в рамках возбужденного уголовного дела за хранение наркотических веществ. Вину мужчина признал. Он рассказал, что они с другом совместно употребляли спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт.
«Мачете полицейские изъяли», — говорится в сообщении.
Расследование по данному делу продолжается, следователи выясняют все детали инцидента.
Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали мужчину, который ударил приятеля топором. Конфликт также возник во время распития спиртных напитков.