В Новокузнецке засыпали песком снежную горку, с которой скатывались дети

В Новокузнецке по требованию автоинспекторов засыпали песком снежную горку, с которой скатывались дети, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Сотрудники автоинспекции обратили внимание, что в одном из дворов Новокузнецка появилась снежная горка. От дома к дороге образовался склон, которые местные ребята превратили в горку. Инспекторы акцентировали внимание на том факте, что вблизи горки проезжают автомобили.

«К тому же находится при повороте — это создает дополнительную опасность, водитель просто не успеет среагировать», — уточнили в ГИБДД Кузбасса.

Сотрудники автоинспекции передали координаты горки коммунальным службам, представители которых засыпали опасный участок песком. Сотрудники также обратились к родителям и всем горожанам с просьбой следить за времяпровождением несовершеннолетних. Снежные горки, расположенные вдоль дорог, несут угрозу для жизни и здоровья ребят. О подобных местах важно сообщать представителям коммунальных служб или сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Подмосковья убрали около 13 тыс. общественных пространств за прошлую неделю.