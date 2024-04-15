В Новокузнецке завершены поиски пропавших 13 апреля подростков

Несовершеннолетние жители Новокузнецка чувствуют себя хорошо, отмечает пресс-служба областного ГУ МВД. Сотрудники правоохранительных органов заметили ребят во время дежурства на территории города. Мальчик и девочка спокойно прогуливались. Выяснилось, что противоправных действий против них совершено не было.

«В результате сегодня при обходе территории района участковый уполномоченный полиции заметил школьников гуляющими по проспекту Металлургов. Дети были опрошены и переданы родителям», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Первой в полицию обратилась мама 11-летнего школьника. Заявление было подано вечером 13 апреля. На следующий день в участок пришла мама 13-летней девочки, которая живет с пропавшим мальчиком по соседству.

Выяснилось, что дети гуляли. Они заходили в магазины, чтобы согреться. Для этих целей ребята использовали также подъезды многоэтажных домов. Дети дружат и учатся в одной школе. Они приняли общее решение сбежать от своих родителей. Причины выясняются. Родителей привлекли к административной ответственности. С семьями провели профилактические беседы инспекторы по делам несовершеннолетних. Детей могут поставить на учет.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени завершены поиски пропавшей 6 марта матери двух детей.