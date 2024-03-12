В Тюмени завершены поиски пропавшей 6 марта матери двух детей

В Тюмени прекращены поиски местной 40-летней жительницы, которая 6 марта ушла из дома и не вернулась. Мама двух детей здорова и невредима, сообщает nashgorod.ru .

После того как женщина пропала, она не выходила на связь ни с кем из родных и близких друзей. У тюменки двое детей. Старший сын написал на странице в социальной сети, что его мама пропала. Ребенок просил о помощи в ее поисках. Второму ребенку исполнилось пять месяцев.

Поиски вели волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Утром 12 марта в социальных сетях появилась информация, что женщина нашлась. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что данная информация соответствует действительности. Место нахождения и причины пропажи женщины не сообщаются.

В пресс-службе областной полиции рассказали, что женщина вернулась домой сама, пишет 72.RU. Родственники искали женщину самостоятельно, а заявление в полицию написали только 11 марта.

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