Лучшие мужья и подкаблучники: топ-5 знаков зодиака, с которыми можно провести жизнь

При выборе спутника жизни женщины анализируют множество факторов, и один из самых важных для многих — астрологическая совместимость. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) рассказала, представителя какого знака зодиака можно считать лучшим супругом.

Топ-5 лучших зодиакальных мужей замыкает амбициозный и целеустремленный Козерог. Он умеет строить планы на будущее и заботиться о финансовом благополучии. На 4 месте стоит страстный и преданный Скорпион. Представители этого знака, отметила Алексеева, обладают внушительной силой характера, что делает их настоящими защитниками своей семьи.

Тройку лидеров открывают практичные и ответственные мужчины-Девы, они заботятся о деталях и всегда готовы прийти на помощь. В число лучших супругов также вошел Рак — эмоционально чуткий и нежный. Представители этого знака зодиака умеют слушать и переживать за близких. Самыми лучшими мужьями среди всего гороскопа эзотерик назвала преданных, заботливых и стабильных Тельцов, которые создают уют в доме и всегда поддержат родных в трудную минуту.

Кроме того, экстрасенс перечислила топ-5 подкаблучников среди мужчин. Замыкает список искренний и открытый Стрелец, он поддается желаниям партнера и может потерять свою индивидуальность. Неожиданно в список подкаблучников попал и Лев, несмотря на свою громкость, он готов уступать и идти на компромиссы, чтобы сохранить мир в семье. Легко под влияние своей спутницы могут попасть и Близнецы.

Среди подкаблучников Алексеева также перечислила Весов — в стремлении к гармонии эти мужчины часто ставят чужие интересы выше своих. А первое место в этом рейтинге эзотерик отдала вечно мечтательным и иногда слишком мягким Рыбам, которые зачастую уступают своей второй половине.

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