В новом прогнозе МВФ указан срок завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года. К такому мнению пришли эксперты МВФ. Базовый сценарий обновленного прогноза Международного валютного фонда опубликован на сайте организации.

В докладе указано, что вооруженный конфликт, который длится на протяжении трех лет, привел к экономическим, социальным и гуманитарным проблемам. В настоящее время прогнозировать завершение конфликта на Украине сложно из-за неопределенности. Эксперты указали на тот факт, что в сфере управления у правительства Украины есть определенные недостатки.

«Несмотря на то, что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы текущего года», — указано в докладе МВФ.

В докладе отмечено, что украинское правительство выполняет рекомендации МВФ по реализации реформ. Планируется создание новых административных судов и введение налога на табачную продукцию. По данным МВФ, Украина должна получить $50 млрд. В рамках Инициативы по ускоренному предоставлению кредитов Киев будет обязан выполнять многолетние финансовые обязательства.

По данным МВФ, в 2025 году ожидается снижение роста украинской экономики на 0,5 процентных пункта. В международной финансовой и военной помощи Украине могут произойти изменения по причине ожидаемых переговоров. В случае завершения вооруженного конфликта экономика Украины положительно отреагирует на прекращение боевых действий.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о создании специальных судов по указу МВФ.