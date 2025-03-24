Зеленский подписал указ о создании специальных судов по указу МВФ

Владимир Зеленский поставил подпись под законопроектом, который предусматривает создание на территории Украины специализированного окружного административного суда и специализированного апелляционного административного суда. Об этом сообщило РИА Новости.

В конце февраля депутат Рады Ярослав Железняк сказал о том, что украинский парламент поддержал идею создания названных выше структур, за появление которых выступал МВФ.

По сведениям украинского парламента, подписанный Зеленским закон является евроинтеграционным. По предварительной информации, Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявит конкурс на занятие вакантных должностей судей в течение месяца с того момента, как закон приобрел юридическую силу.

Ранее на Украине потребовали от Зеленского покинуть занимаемый пост после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, а еще обвинили его в излишней медлительности при урегулировании украинского конфликта.