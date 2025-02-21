В порту Новороссийска столкнулись два судна

В порту Новороссийска произошло столкновение двух судов, в результате которого одно из них, BEGONIA-S, получило незначительные повреждения. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах. Судно NATIG-ALIYEV осталось без видимых повреждений.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Также не зафиксировано экологического ущерба.

По предварительной информации, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий и несвоевременного запуска двигателя. Судно NATIG-ALIYEV сорвалось с якоря и налетело на BEGONIA-S. Его якоря зацепились за второе судно, из-за чего и произошло столкновение.

Также в экстренных службах уточнили, что разойтись самостоятельно суда не могут. В настоящее время специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Ранее сообщалось, что Тайвань зафиксировал приближение семи кораблей и 28 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Из них — 25 самолетов пересекли срединную линию в Тайваньском проливе.