В порту Новороссийска столкнулись два судна
В Новороссийске одно судно получило повреждения при столкновении в порту
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В порту Новороссийска произошло столкновение двух судов, в результате которого одно из них, BEGONIA-S, получило незначительные повреждения. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах. Судно NATIG-ALIYEV осталось без видимых повреждений.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Также не зафиксировано экологического ущерба.
По предварительной информации, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий и несвоевременного запуска двигателя. Судно NATIG-ALIYEV сорвалось с якоря и налетело на BEGONIA-S. Его якоря зацепились за второе судно, из-за чего и произошло столкновение.
Также в экстренных службах уточнили, что разойтись самостоятельно суда не могут. В настоящее время специалисты оценивают нанесенный ущерб.
Ранее сообщалось, что Тайвань зафиксировал приближение семи кораблей и 28 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Из них — 25 самолетов пересекли срединную линию в Тайваньском проливе.