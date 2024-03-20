В Новосибирске число отравившихся роллами увеличилось до 37

В Новосибирске число отравившихся роллами, изготовленными сотрудниками «Японори», увеличилось до 37, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Работа службы доставки роллов и суши приостановлена на 60 суток. 20 марта Кировский районный суд города Новосибирск признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований предпринимателя, владельца «Японори» Маничева Леонида. Бизнесмен признал вину.

Управление Роспотребнадзора инициировало проверку, когда было известно о 15 пострадавших. Медики диагностировали у пациентов острую кишечную инфекцию. Клиенты «Японори» продолжали обращаться в медицинские учреждения. На данный момент число отравившихся роллами составляет 37 человек. 29 клиентов «Японори» госпитализированы. Остальным оказана медицинская помощь. Они находятся под домашним наблюдением.

«В отобранных на предприятии образцах продуктов были обнаружены сальмонеллы, сотрудники предприятия, допущенные к изготовлению продукции, не проходили медицинский осмотр», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

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