В Новосибирске продают котят королевских кровей

По данным издания, сообщение опубликовал питомник, расположенный в Новосибирске. Бурманского котенка предлагают за 300 тыс. руб. Покупателю выдадут все необходимые документы. Указано также, что питомцу сделали прививки.

Издание выяснило из открытых источников, что котята такой породы имеют королевскую кровь. Считается, что питомец может адаптироваться под настроение своего владельца: веселиться или же не мешать в определенные моменты. Из-за этой особенности бурманских кошек сравнивают с собаками.

По данным издания, кошки легко поддаются дрессировки. Они остаются игривыми и активными даже в преклонном возрасте. Живут до 15 лет. Максимальный вес — 9 кг. Коты дружелюбно относятся к детям. Питомцы легко находят общий язык с другими животными, которые проживали в доме до их появления.

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