В Новосибирске различные ведомства называют разные сроки завершения строительства моста

В Новосибирске приостановлено строительство моста через реку Обь, который предназначается для автомобильного переезда. Планировалось, что объект введут в эксплуатацию в конце 2023 года. В разных ведомствах Atas.info предоставляют различную информацию о том, когда мост будет готов для пользования жителями.

16 ноября в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области проинформировали, что строительство четвертого автомобильного моста в Новосибирске через реку Обь проходит согласно ранее составленному графику, сообщает atas.info.

«В соответствии в актуальными условиями реализации концессионного соглашения срок строительства мостового перехода и транспортных развязок истекает в конце 2023 года», — сказано в ответе за подписью исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Миллера.

Строительство происходит в рамках реализации соглашения между ООО «Сибирской концессионной компанией» и правительством региона. Изменения в документацию не вносили, сроки не сдвигают.

15 ноября в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сообщили, что работы приостановлены из-за ряда технических и финансовых проблем. В частности, региональное правительство не разрешило брать деньги из федерального бюджета. Также были выявлены ошибки в документации.

«По последним данным отчетности Концессионера на 15 ноября, техническая готовность объекта составляет 69,84%, а общая строительная готовность — около 75%. На данный момент нет подтверждения прямой связи между нарушениями, о которых заявил Концессионер, и невозможностью завершить строительство. Также не подтверждено возникновение дополнительных расходов у Концессионера.» - сообщили в Atas.info в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

14 ноября в «Сибирской концессионной компании» сообщили, что строительство моста перенесено на 2024 год из-за разных проблем с документацией и финансированием. Согласно данным компании, строительство завершено на 85%.

«В декабре 2023 года мы должны были завершить четвертый мост. К сожалению, всего на 69 процентов выполнены работы. И федеральное, и областное финансирование посмотрел — в очень большой части профинансирован этот проект. Тогда возникает вопрос: что же мы делаем с четвертым мостом?.. К сожалению, откладывается пуск этого четвертого моста», — констатировал 14 ноября в ходе заседания комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике заместитель председателя комитета Сергей Титков

Мост начали строить в 2018 году. Проект был принят в 2017. Издание отмечает, что пока в Новосибирске за пять лет не могут построить мост, в Китае мосты сооружают за 43 суток. Главная причина успеха строителей КНР - в заинтересованности правительства и бизнеса.

Правительство таким образом обеспечивает комфортное передвижение жителей из одного региона в другой. Также появление мостов положительно отражается на экономике: увеличивается объем торговки. Власти привлекают различных инвесторов, которым выгодно работать для получения прибыли в будущем.