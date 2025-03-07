В Новосибирске у нелегальных продавцов изъяли цветы

Очевидцы отметили, что внимание силовиков привлекли те продавцы цветов, которые обустроили свои личные автомобили для продажи. По данным издания, у таких продавцов обычно нет необходимых документов на товар, сами они также не оформлены. Это значит, что продавцы не платят налоги.

Еще одна проблема, на которую указывает издание, связана с нарушением правил дорожного движения. Передвижные цветочные лавки преимущественно паркуются прямо на тротуарах. Очевидцы рассказали, что цветы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Их автомобили отправляют на штрафстоянки.

По данным издания, стоимость цветов в преддверии Международного женского дня поднялась в два раза. Стоимость одного тюльпана в Новосибирске достигает 170 руб., а мимозы — 700 руб. (за одну ветку). Горожане иногда отдают предпочтение комнатным цветам. Их стоимость начинается от 300 руб.

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