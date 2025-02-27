В Новосибирске за 200 тыс. руб. продают уникальные подарки Трампа

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже уникальных подарков президента США Дональда Трампа — монеты из золота и кофейная кружка, сообщил atas.info.

Автор сообщения уточняет, что монеты из золота в 24 карата и кофейная кружка из китайского фарфора были переданы в Россию в 2017 году. Каким образом удалось получить посылку, он не сообщает. По данным издания, объявление опубликовано от имени жителя Новосибирска. Он продает товар за 200 тыс. руб.

С каждым годом, по мнению продавца, товар будет повышаться в цене. К объявлению прикреплены фото. На кружку черного цвета нанесена надпись — имя и фамилия американского лидера, а его портрет — на монетах. Кроме того, на наборе есть автограф, как утверждает автор, президента США.

По данным издания, коллекцию невозможно приобрести альтернативным путем — в России данную коллекцию найти невозможно. Оформить заказ через какие-либо сайты доставок также не получится. По состоянию на 27 февраля объявление набрало больше тысячи просмотров.

Ранее сообщалось, что автографы SHAMAN и Мизулиной выставили на продажу в Новосибирске за 10 тыс. руб.