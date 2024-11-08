В Новосибирске жильцы осудили соседа за содержание в квартире тигра

В Новосибирске камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как, предположительно, один из жильцов многоэтажного дома привез тигра и повел его в квартиру, сообщил atas.info.

Хищника перевозили в багажнике автомобиля в специальной клетке. Мужчина вывел его на поводке. Жители дома негативно отреагировали на то, что в одной из квартир проживает взрослый тигр. Видео выложили в соцсетях. Под ним появилось множество комментариев. В частности, люди напоминают о законе, запрещающем содержать подобных зверей в жилых квартирах.

«Почему никто тревогу не бьет? По закону нельзя такое животное дома содержать. Люди, проживающие в этом доме, примите меры, пожалуйста», — написал один из пользователей.

Atas.info отправил запрос полиции. Сотрудники сообщили, что узнали о появлении зверя в квартире многоэтажного дома 8 ноября. В настоящее время проводятся активные действия, цель которых — установить личность мужчины и номер квартиры. К проверкам присоединятся представители природоохранного ведомства, которые проконтролируют условия проживания хищника. Об инциденте также проинформированы в прокуратуре. При решении, как поступить с животным, правоохранители будут руководствоваться законом.

Ранее сообщалось, что «Новые люди» призвали Минцифры запретить в РФ интернет-продажу львят, тигров и ядовитых пауков.