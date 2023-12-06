В новые регионы жители Губкинского передали новогодние подарки для ребят

Фонд «Дорогами Добра с Ямала» передает жителям Волновахи и Донецка очередной гуманитарный груз. В частности, в этот раз горожане получат новогодние подарки для своих детей, информирует интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Жители Губкинского и близлежащих населенных пунктов собрали посылку для горожан из Волновахи. Традиционно переданы самые необходимые вещи: одежда, канцелярские принадлежности, средства личной гигиены. В преддверии новогодних праздников дети получат новогодние подарки. Также ребята точно обрадуются игрушкам.

Кроме того, в Волноваху будет доставлена инвалидная коляска и кровать. Эти предметы потом отправят в Донецк.

Регион взял шефство над жителями Волновахи. Местные жители собирают гуманитарные грузы и передают горожанам освобожденного города.

Подмосковные волонтеры также помогают жителям Донбасса. Химкинский депутат Артур Каримов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как оказывает помощь беременным и недавно родившим женщинам из Лисичанска, а также многодетным семьям.