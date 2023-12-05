«Прямо слезы наворачивались»: подмосковный депутат помог беременным, оказавшимся в западне в Кременной

Подмосковные волонтеры не оставляют в беде жителей Донбасса. Не первый год неравнодушные жители Московской области собирают и отправляют гуманитарную помощь мирным жителям в местах боевого соприкосновения. Причем самое рискованное — доставку — часто берут на себя представители местных властей.

Химкинский депутат Артур Каримов уже известен в Лисичанске и в Кременной, куда он регулярно привозит ценные грузы для мирных людей и солдат. Одним из адресатов в последнюю поездку Каримова стала волонтер Ирина, которая занимается помощью детям из многодетных семей, беременным и роженицам.

«Ирина получила от нас детское питание, подгузники и шоколад. По ее запросу мы собрали все необходимое для детишек и доставили нашей дружной командой. Было очень сложно попасть в закрытые города, но мы все же получили пропуска. Нам помогли добрые люди — журналист Юлия Витязева и бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник», — заметил Каримов.

Как отметил депутат, украинцы в этом году усилили обстрелы. Они узнали, где находится склад с гуманитарной помощью и разбомбили его. Ирине пришлось перебираться в другое место и начинать с нуля.

«Честно, прямо слезы наворачивались. Многие семьи находятся в сложной ситуации и буквально живут в подвалах. Люди гибнут каждый день. Из-за обстрелов в Кременной они не могут выйти. А в Лисичанске жители на свой страх и риск понемногу стали занимать разрушенные дома», — рассказал Каримов, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мужчина за свою волонтерскую деятельность получил уже четвертую награду: медаль от Минобороны «За помощь в бою». По его признанию, ехать на передовую было опасно и страшно, ведь ВСУ не дремлют. В те районы редко приходят конвои с гуманитарной помощью. Но благодаря помощи наших земляков одной из рожениц передали конверт на выписку и теплые вещи, а также двум беременным подарили все необходимое на первое время после рождения ребенка. Они должны стать мамами до Нового года.

Ранее российские разведчики обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами ВСУ.