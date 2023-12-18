В общежитии ННГУ в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар

В понедельник, 18 декабря, в общежитии ННГУ им. Лобачевского, расположенное в Нижнем Новгороде, произошел пожар, сообщает newsnn.ru . Предварительная причина - электрозамыкание.

Источник в экстренных службах сообщил NewsNN, что пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Очаг возгорания был найден на третьем этаже. В комнате проживает 24-летняя гражданка исламской республики. Она пострадала, но незначительно. Отправлена домой для лечения амбулаторно.

Предполагается, что жильцы комнаты использовали для обогрева электроодеяло. Произошло короткое замыкание. Вследствие пожара сгорели некоторые личные вещи жительниц комнаты.

В эвакуации всех жителей общежития необходимости не было. На месте работают сотрудники специализированных ведомств, которые устанавливают точную причину возгорания.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 35-летней женщины и ее двухлетнего сына при пожаре в квартире в Мытищах. Причина пожара также в коротком замыкании. Трагедия произошла вечером, 17 декабря.