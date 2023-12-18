Уголовное дело возбудили после гибели женщины и ее двухлетнего сына при пожаре в Мытищах

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 35-летней женщины и ее двухлетнего сына при пожаре в квартире в Мытищах.

Трагедия случилась накануне вечером. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначены судебные экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования взяла на контроль Мытищинская городская прокуратура.

Ранее СМИ сообщали, что главной трудность для спасателей стала не сложность тушения пожара, а припаркованные у жилого комплекса автомобили, которые мешали проезду. По информации журналистов, именно это и оказалось для женщины и ребенка фатальным.