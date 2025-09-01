В одном из регионов РФ студенты переходят на Мах

Учащиеся педуниверситета Пермского края по вопросам, связанным с обучением, будут общаться в мессенджере Мах, сообщил properm.ru.

По информации издания, учащихся проинформировали в чате, что вуз коллективно переходит на новую платформу. Старостам групп необходимо сообщить о нововведениях студентам.

«Просьба обеспечить подключение всех студентов своих групп до 1 сентября», — говорится в чате учащихся.

По данным издания, ранее региональный министр образования Раиса Кассина заявила, что перед 1 сентября школьные и родительские чаты начали переводить в новый мессенджер Max. Подобные меры принимают с целью отказаться от иностранных платформ и обеспечить школьникам безопасный вид связи.

По информации издания, переход пройдет поэтапно, чтобы учащиеся не испытывали дискомфорт. С октября школьники Пермского края будут пользоваться исключительно Мах. Студенты самостоятельно принимают решение, пользоваться ли им новым мессенджером.

Ранее киберэксперт Иванов назвал преимущества российского мессенджера МАХ.