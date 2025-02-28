Самолет с Зеленским приземлился в США

Стало известно, что самолет с украинским президентом Владимиром Зеленским приземлился на американской территории. Об этом сообщила «Лента.ру». Издание сослалось на данные, полученные от сервиса отслеживания полетов FlightAware.

Борт А319, принадлежащий Украине, вылетел из ирландского аэропорта Шэннон, после чего в районе двух часов ночи сел на американской территории. Посадка была произведена на военной авиабазе «Эндрюс», которая находится в штате Мэриленд.

Во время своего визита в США Зеленскому предстоит встретиться с главой Белого дома Трампом и подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов совместно с США.

Ранее стало известно, что в подготовленном к подписанию документе есть ряд юридических пробелов. В нем ничего не говорится о гарантиях со стороны США. Все обязательства с американской стороны были вписаны с крайне размытыми и неконкретными формулировками. Эксперты утверждают, что все точные детали будут согласованы и подписаны позже, в рамках следующих соглашений.