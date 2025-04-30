В офисе Зеленского отказались от перемирия с РФ в дни празднования 80-летия Победы

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил о том, что в материале издания The Guardian он рассказал о причинах отказа Украины от объявления перемирия в период празднования Дня Победы.

В авторском материале Андрей Ермак делится неаргументированными предположениями, что Россия не заинтересована в мире. По его мнению, любая пауза — это возможность для Кремля укрепить свою армию. Автор статьи уверен, что соглашаться на краткосрочное или длительное прекращения огня не стоит. Украине важно победить Россию.

Андрей Ермак призвал не отменять санкции и не смягчать их действие. Он считает, что любые дипломатические переговоры, которые ведет Россия, это также ловушка. По его словам, Украина согласится на перемирие в честь празднования 80-летия Победы исключительно при условии, если получит справедливые гарантии своей безопасности.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии на 80-летие Победы в России. Оно начнется в ночь с 7 мая на 8 мая и закончится в ночь с 10 на 11 мая.

Ранее Небензя призвал Украину сделать шаг к переговорам в виде майского перемирия.