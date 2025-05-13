Зеленский выдвинул условие переговоров с РФ в Стамбуле

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с кем-либо из российских представителей, кроме Владимира Путина, в Стамбуле не планируется. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью на YouTube-канале The Breakfast Show.

По его словам, переговоры на других уровнях не принесут желаемого эффекта и не имеют смысла. Разрешение украинского кризиса возможно только при участии лиц, наделенных полномочиями для принятия внешнеполитических решений, а именно — глав государств.

Ранее Уиткофф назвал ключевые темы переговоров по урегулированию конфликта на Украине.