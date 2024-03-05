В Омске автоледи заковали в наручники за отказ покидать авто

В Омске водителя Nissan March привлекли к административной ответственности за ряд нарушений. Сотрудники автоинспекции были вынуждены заковать женщину в наручники, сообщает gorod55.ru .

Инспекторы ДПС остановили автомобиль вечером 4 марта. Выяснилось, что транспортное средство не зарегистрировано. 53-летняя омичка также не посчитала нужным предоставить документы, о чем ее просили инспекторы. Сотрудники приняли решение об эвакуации автотранспортного средства. Женщина отказалась покидать салон машины во время эвакуации. Инспекторам пришлось применять силу и заковывать нарушительницу порядка в наручники.

Материалы дела переданы в суд. Женщине назначили штраф в размере 4000 тысяч рублей за неповиновение полиции. Автоледи также понесет ответственность за остальные административные правонарушения.

Ранее мы сообщали, что 1 марта на автодороге «Каспий» в подмосковной Кашире произошло смертельное ДТП: пострадали четыре автомобиля, три человека погибли. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель иномарки.