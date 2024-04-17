В Омске перечислили причины низкой приживаемости растений: собаки, хулиганы и аварии
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Специалисты департамента омского хозяйства в среду, 17 апреля, провели конференцию. Спикеры назвали причины низкой приживаемости высаженных деревьев и кустарников, а также обсудили дальнейшие планы, сообщает gorod55.ru.
Замдиректора УДХБ по зеленому хозяйству Михаил Киреев отметил, что статистики, сколько деревьев приживается, нет. Однако можно точно утверждает, что часть растений однозначно гибнет. Причин этому много. Во-первых, город постоянно развивается, проводятся строительные работы. Иногда деревья мешают и их приходится ликвидировать. Во-вторых, на низкую приживаемость влияют хулиганы.
«Вы помните же нашумевшую историю, когда на Ленина сломали иву, кому она мешала», — отметил Киреев.
Иногда причиной становятся факторы, которые невозможно учитывать. Например, стволы молодых растений перегрызают собаки. Бывают, что деревья погибают после того, как в них въезжает машина вследствие ДТП.
Горожане возмущаются, что еще 30 лет назад в Омске было намного больше зелени. Сейчас кругом одни постройки и светофоры.
«Опять же по проводам — раньше были только опоры контактной сети и линии наружного освещения, а сейчас. Это все накладывает на нас ограничения, мы стараемся это учитывать», — сообщил Михаил Киреев.
В 2024 году в Омске намерены посадить не менее десяти тысяч деревьев и 23 тысяч кустарников.
Ранее мы сообщали, что высаженные в мороз и в снег луковицы тюльпанов в Белгороде всходили намного хуже, чем те цветы, которые сажали в теплое время года.