В Омске перечислили причины низкой приживаемости растений: собаки, хулиганы и аварии

Специалисты департамента омского хозяйства в среду, 17 апреля, провели конференцию. Спикеры назвали причины низкой приживаемости высаженных деревьев и кустарников, а также обсудили дальнейшие планы, сообщает gorod55.ru .

Замдиректора УДХБ по зеленому хозяйству Михаил Киреев отметил, что статистики, сколько деревьев приживается, нет. Однако можно точно утверждает, что часть растений однозначно гибнет. Причин этому много. Во-первых, город постоянно развивается, проводятся строительные работы. Иногда деревья мешают и их приходится ликвидировать. Во-вторых, на низкую приживаемость влияют хулиганы.

«Вы помните же нашумевшую историю, когда на Ленина сломали иву, кому она мешала», — отметил Киреев.

Иногда причиной становятся факторы, которые невозможно учитывать. Например, стволы молодых растений перегрызают собаки. Бывают, что деревья погибают после того, как в них въезжает машина вследствие ДТП.

Горожане возмущаются, что еще 30 лет назад в Омске было намного больше зелени. Сейчас кругом одни постройки и светофоры.

«Опять же по проводам — раньше были только опоры контактной сети и линии наружного освещения, а сейчас. Это все накладывает на нас ограничения, мы стараемся это учитывать», — сообщил Михаил Киреев.

В 2024 году в Омске намерены посадить не менее десяти тысяч деревьев и 23 тысяч кустарников.

Ранее мы сообщали, что высаженные в мороз и в снег луковицы тюльпанов в Белгороде всходили намного хуже, чем те цветы, которые сажали в теплое время года.