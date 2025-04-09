В Омске расторгли контракт с фирмой, которая достраивала проблемный дом

По данным издания, в 2024 году горожане скептически относились к информации о том, что дом могут достроить. В октябре 2022 года стало известно, что в строительстве пригласили участвовать подрядчика — «Группу компаний „Энергосистемы“». Согласно заключенному контракту, компании из Санкт-Петербурга требовалось выплатить деньги для завершения строительства. Однако вскоре начались сдвиги сроков сдачи объекта. В связи с этим директор компании-подрядчика неоднократно получал представления от прокуратуры.

«Строили, строили, сказали в августе 2024 года сдадут. В итоге опять все встало колом… Бедный дом, там уже раза 3 окна только вставляли», — написала в 2ГИС омичка Оксана.

По данным издания, в марте 2025 года договор с питерской компанией расторгли. Причина — низкие темпы работ и назначение новых сроков сдачи объекта. В региональном Минстрое проинформировали, что за девять месяцев работ подрядчику удалось повысить строительную готовность на 2%. В профильном ведомстве отметили, что до 14 апреля будет производиться подсчет и формирование остаточной сметной стоимости работ.

«До 1 июня планируется объявить аукцион по определению нового подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по завершению строительства объекта», — уточнили в профильном ведомстве.

По данным издания, строительство дома началось в 2008 году. Предполагается, что квартиры смогут выкупить дольщики. Фонд защиты прав дольщиков следит за строительством. В моменты, когда работы прекращаются, организовывает охрану территории.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области построят крупнейший жилой массив в рамках КРТ.