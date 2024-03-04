В Омске рушится дом, построенный девять лет назад

Жители девятиэтажного дома на Пригородной в Омске рассказывают, что здание рушится и просят помощи у президента, сообщает gorod55.ru.

Жители считают, что главная причина трещит и разрушения фундамента — канализационная насосная станция, расположенная рядом. Определить, кому она принадлежит, не получилось до сих пор. Собственник передал объект городу, но на баланс его не поставили. Периодически происходят прорывы, за которые никто не несет ответственности. Подвал дома затапливает. С начала 2024 года затопило уже четыре раза, из них три — в феврале.

Жильцы предоставили в распоряжение Города55 письмо, в котором обращаются к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. Люди отмечают, что есть и другая проблема, кроме трещин. Они вынуждены дышать зловонными испарениями.

«Дом, которому всего-то 9 лет, продолжает разрушаться, подмывая фундамент канализационными водами все сильнее и сильнее», — утверждают жильцы.

Переехать из дома люди не могут. Многие приобретали квартиры в ипотеку с использованием материнского капитала. В доме проживает около 300 семей. Жильцы просят президента распорядиться установить, кто причастен к прорывам канализационной станции.

Ранее жители Петрозаводска заявили, что их не переселяют из аварийного дома, несмотря на трещины, дыры в стенах и крышу, которая протекает еще с 2014 года.