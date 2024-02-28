Жители Петрозаводска заявили, что их не переселяют из аварийного дома

Жильцы дома в одном из микрорайонов Петрозаводска рассказали, что их дом признали аварийным в 2019 году. Плановое расселение пройдет в 2029 году. Люди переживают, что за столь длительный период может произойти трагедия, потому что здание находится в критическом состоянии, сообщает ИА «Карелинформ» .

Одна из жительниц рассказала, что на одного ребенка упала штукатурка. Обошлось без травмы, но не исключено, что беда когда-то случится. В здании образовались трещины и большие дыры. Чтобы не дуло, люди запенивают их. Читательница прислала фото дыр в редакцию.

В доме протекает крыша. Впервые проблема появилась в 2014 году. С тех пор вода протекает по этажам. Деревянные перекрытия перегнили. Зимой на стенах появляется иней.

«Хочу предотвратить возможную гибель людей при обрушении дома. В доме постоянно находятся еще 8 детей разного возраста», — рассказала ИА «Карелинформ» жительница аварийного дома.

Женщина рассказала, что жильцы обращались в разные органы. Пока добиться переселения в более ранний период не получилось. Людям предлагают временно переезжать в общежития, но там нет комфортных условий, как считает жительница. Многие отказались. Некоторые арендуют квартиры, но не у всех жильцов есть на это финансовая возможность.

Ранее мы сообщали, что жители аварийных домов из Ростова-на-Дону примут участие в программе «Мужское/Женское».