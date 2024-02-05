В Омске в 2023 году родился ребенок с неопределенным полом

В период с 2019 года в Омской области родилось 13 детей с неопределенным полом. В 2023 году на свет появился один омич, которому понадобилось хирургическое вмешательство, сообщает gorod55.ru .

Редкая генетическая мутация обозначает, что у новорожденного одновременно ярко выражены женские и половые органы. Ребенку необходимо сделать операцию, чтобы у него появилась возможность функционировать. На протяжении всей жизни человек вынужден принимать гормональные препараты.

«Синдром проявляется надпочечниковой недостаточностью, нарушением формирования пола или преждевременным половым развитием. Без соответствующей заместительной терапии заболевание представляет угрозу для жизни пациента, особенно в период новорожденности», — рассказали Городу55 в пресс-службе минздрава.

В 2023 году в Омской области родился один ребенок, которому понадобилась хирургическая коррекция пола. В 2019 году и в 2020 году было выявлено шесть случаев неопределенного пола. В 2021 году зафиксирован один случай, а в 2022 — пять.

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