В Щелковском перинатальном центре 36-летняя женщина родила девятого ребенка

В Щелковском перинатальном центре женщина в возрасте тридцати шести лет родила девятого ребенка. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам главврача учреждения Андрея Пастарнака, женщина родила естественным путем мальчика, чей вес составил 3790 граммов, а рост - 55 сантиметров. Ребенок совершенно здоров.

Медик добавил, что сейчас и жительница, и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо. В ближайшее время они будут выписаны.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что к концу текущего года все женские консультации в муниципалитетах будут модернизированы в рамках программы по введению единого стандарта в медучреждениях.