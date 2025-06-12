В Омске волонтеры заметили эшелон с ранеными бойцами

По информации волонтеров, раненым военнослужащим передали костыли, вентиляторы и средства от комаров. Общественники поинтересовались, как дела у бойцов. Выяснилось, что испортились складские запасы хлеба. Волонтеры нашли способ, чтобы участники спецоперации не остались голодными. Они приобрели свежий хлеб в количестве, чтобы досталось всему эшелону. В телеграм-канале опубликовано фото. На нем, предположительно, представители организации стоят возле вагона с ранеными военнослужащими РФ.

По информации СМИ, новая тенденция набирает обороты в разных регионах РФ. Так, для бойцов волонтеры из Челябинской области приобрели носки, нижнее белье и мороженое. С бойцами встречаются на остановках, чтобы морально поддержать и поднять им настроение. Один из раненых отметил, что только в Челябинке защитников угощают вкусной едой. Волонтеры после провожания одного эшелона начинают подготовку к встрече следующего.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели второй обмен военнопленными.