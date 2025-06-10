Россия и Украина провели второй обмен военнопленными

Минобороны России сообщило о возвращении второй группы военнослужащих, освобожденных в рамках двустороннего обмена с Украиной.

Россия получила вторую группу своих военнослужащих, освобожденных в ходе очередного обмена с Украиной. Одновременно Москва передала Киеву пленных из состава Вооруженных сил Украины. Об этом официально заявило Минобороны РФ через свой телеграм-канал. Как уточнили в ведомстве, стороны договорились не раскрывать точное число участников обмена, чтобы избежать лишней публичности и обеспечить безопасность личных данных.

Освобожденные российские военные были доставлены на территорию Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. После стабилизации состояния они будут направлены в специализированные медучреждения России для дальнейшего лечения и реабилитации.

Украинский президент Владимир Зеленский также подтвердил факт проведения обмена, отметив, что в него вошли тяжелораненые военнослужащие. Он также не стал оглашать конкретные цифры, сославшись на особенности процедуры и конфиденциальность.

Обмен стал частью соглашений, достигнутых 2 июня в Стамбуле. По этим договорённостям приоритет отдается молодым военным до 25 лет, а также тем, кто получил серьезные ранения или страдает от тяжелых заболеваний.

Ранее в МИД раскрыли возможные темы следующих переговоров России и США.