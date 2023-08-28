В Омске задержали женщину, которая распространяла героин по всей России

Задержанная приехала в Россию из зарубежья, чтобы распространять героин. Она раскладывала свертки с наркотиками в разных городах. Была задержана в Омске с поличным, сообщает gorod55.ru .

29-летняя девушка была задержана в Омске, но уже известно, что она раскладывала наркотики и в других городах. Она снимала квартиру, где фасовала товар. Сотрудники правоохранительных органов нашли там героин (расфасованный и нет) и весы.

Квартиру женщина выбирала рядом с улицей, где раскладывала наркотики. В день задержания у нее нашли 161 сверток. Четыре закладки на тот момент она уже успела сделать. До этого она раскладывала героин на протяжении двух недель.

Экспертиза подтвердила, что порошок светлого цвета – это героин. В связи с тем, что речь идет о крупном сбыте, сотрудники правоохранительных органов завели одновременно два уголовных дела. В настоящее время подозреваемая находится в СИЗО. Суд может лишить женщину свободы сроком от 10 до 20 лет.

Наркоторговцы находят все более необычные способы транспортировки наркотиков. ВС Иордании с начала августа уже выявили три попытки пересечения границы беспилотника, к которому прикреплены запрещенные препараты. БПЛА направлялся со стороны Сирии.