В Омской области допросили женщину, которая родила в парке и бросила там же малыша

25 сентября в Омской области был найден новорожденный малыш. Спустя полтора месяца сотрудникам правоохранительных органов удалось найти женщину, которая его родила и оставила без одежды или пеленок на траве, сообщает gorod55.ru .

Малыша нашла женщина. Она проходила мимо и услышала плачь. Сначала немного обогрела кроху, а затем вызвала полицию. Медики установили, что ребенок родился пару часов назад. Позже на допросе его мать рассказала, что роды начались в парке. Она родила и оставила малыша на траве без одежды. Ребенок оказался абсолютно здоровым. Его уже усыновили.

Сотрудники полиции установили, кто может быть матерью. Провели генетический анализ, который подтвердил предположение. На допросе 33-летняя женщина рассказала, что этот ребенок ей был не нужен. У нее есть двухлетняя дочь.

Женщина утверждает, что о беременности никто не знал: ни родственники, ни друзья, ни отец ребенка. С мужчиной женщина не живет вместе, поэтому ей удалось скрыть факт беременности.

Предполагается, что на время расследования женщину помесят под домашний арест. Возбуждено уголовное дело. Мать свою вину признает.

Ранее гинеколог из частной тюменской клиники высказал мнение, что запрет абортов приведет к тому, что женщины будут рожать и бросать детей на месте родов.