В Омской области может появиться социальная деревня

Власти Омской области решили реализовать проект строительства социальной деревни в микрорайоне Северный, который был заморожен в марте 2023 года, сообщил gorod55.ru.

Руководитель «Омскоблстройзаказчик» Андрей Бобровников рассказал Городу55, что бюджетное учреждение будет заниматься реализацией проекта. К работам приступят в 2025 году. Предварительные сроки сдачи — через два года.

«Документация по «Социальной деревне» в процессе передачи», — Городу55 сообщил руководитель бюджетного учреждения Андрей Бобровников.

Издание отметило, что стоимость проекта не указана. Предполагается, что на территории «социальной деревни» появятся пять корпусов. Объект сможет разместить до 80 человек. Проживать в деревне смогут люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые жители региона. Строительные работы начнутся в поселке Северном в Омске.

Издание напомнило, что в 2023 году местное правительство искало подрядчиков для реализации проекта, но вскоре после размещения заявки проинформировали об отмене торгов. Планировалось, что в каждом блоке для проживающих обустроят санузел и кухню. Вблизи корпусов собирались оградить территории, где жильцы могли бы заниматься садоводством. Социальная деревня должна была быть готовой в 2024 году. Строительство предполагало семь этапов масштабных работ.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья направили более 2 тыс. обращений в областной Минстрой за год.