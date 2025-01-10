Жители Подмосковья направили более 2 тыс. обращений в областной Минстрой за год

По итогам 2024 года жители Подмосковья направили в Министерство строительного комплекса Московской области более 2,3 тыс. обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее число запросов поступило по вопросам сроков и механизмов переселения граждан из аварийного жилья (более 1,6 тыс. обращений). Еще 290 обращений поступило по вопросам строительства социальных объектов поступило 290 обращений, остальные — по другим тематикам. За декабрь 2024 года поступило 215 обращений.

«Все ответы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства, и заявители получили ответы в установленные сроки», — уточнили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.