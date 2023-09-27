В Омской области подросток украл у соседки йоркширского терьера и бросил его на улице

В Омской области 15-летний подросток украл у соседки собаку, потому что пес понравился его подруге. Подарить йоркширского терьера молодой человек не успел, поэтому бросил животное на улице, сообщает gorod55.ru .

В Калачинске велись розыскные действия собаки, которую украли у местной жительницы. Она вернулась с работы и обнаружила, что окно в ее доме выставлено, а пса нет.

Незадолго до инцидента в дом приходил 15-летний подросток. Он хотел узнать, как у сына хозяйки терьера дела, хотя ранее ребята не были друзьями. Юноша очень интересовался собакой. Этот факт изначально насторожил женщину.

Позже выяснилось, что когда юноша гулял с подругой, они заметили соседскую собаку. Девушке пес очень понравился, поэтому ее друг решился на кражу.

Подросток вытащил раму, выставил окно и забрал собаку. Подарить подруге не успел. Ему позвонил отец, поэтому юноша оставил терьера в кустах. Хозяйка и соседи искали собаку. Выяснилось, что ее нашла местная жительница, которая временно приютила животное.

Владелица собаки написала заявление в полицию. Теперь против молодого человека возбуждено уголовное дело.

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