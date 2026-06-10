В Омской области впервые объявили БПЛА: в соседнем регионе оперативно напомнили о правилах безопасности

В Кузбассе детей начали обучать правильному поведению при появлении в небе неизвестных беспилотников. Тем временем в соседней Омской области впервые объявили режим беспилотной опасности, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, школьникам Кузбасса разъясняют, как действовать в случае обнаружения БПЛА. Совместную работу проводят сотрудники МЧС и областного министерства образования.

Подростков настоятельно просят не приближаться к дронам, не прикасаться к ним и ни в коем случае не пытаться их сбить. Вместо этого рекомендуется немедленно сообщить о происшествии по телефону 112. В разговоре с оператором нужно указать точное время и место обнаружения аппарата, направление его полета, наличие камеры или подозрительного груза, а также перечислить ближайшие объекты.

По данным издания, в среду, 10 июня, режим ракетной опасности был введен всего в 800 километрах от Кузбасса — в Омской области.

Ранее губернатор Бочаров сообщил, что при падении БПЛА в Жирновском районе вспыхнул пожар.