В омской школе на ученика упал кусок штукатурки

В Омской области в поселке Красный Яр на ученика 4 класса упал кусок штукатурки. У ребенка различные ссадины и ушиб. Возбуждено уголовное дело, сообщает gorod55.ru .

Часть штукатурки упала с потолка, когда девятилетний ребенок шел по коридору. Строительный материал упал на спину, оставив ссадины. Также диагностировали ушиб. Ребенку оказали помощь медики, но в госпитализации необходимости не было.

Сотрудники прокуратуры проверяют, что стало причиной обрушения потолка. Важно выяснить, позаботилась ли администрация общеобразовательного учреждения об обеспечении безопасных условий в школе во время учебного процесса.

Процессуальное решение будет объявлено после завершения проверки.

Ранее мы сообщали, что в Казани под землю провалился домик, в котором воспитанники детского сада играли во время прогулок на свежем воздухе. Садик недавно открылся и был построен с нуля. Предполагается, что строители нарушали технические нормы. Не исключено, что подрядчик приобретал недорогие материалы. Детей в этот момент не было на территории сада. Возбуждено уголовное дело.