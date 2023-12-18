В суд переданы материалы экспертизы из сада в Казани, где под землю провалился домик

Работы по обследованию здания детского казанского сада в рамках независимой судебной экспертизы завершены и переданы в суд. В понедельник, 18 декабря, пройдет первое судебное заседание по делу. На данный момент застройщик приступил к исправлению допущенных ошибок в ходе строительных работ, сообщает inkazan.ru .

26 ноября домик, предназначенный для игр учащихся садика № 45, провалился под землю. Осталась видна лишь крыша. Учреждение закрыли для детей.

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана подало в суд на ООО «Строительно-монтажное предприятие-3000», которое построило здание садика и объекты на его территории.

На данный момент неизвестно, когда именно дети смогут вернуться в стены любимого садика. Застройщик должен исправить девять ошибок, которые допустил во время строительства.

В частности, устранить подтапливание подвалов и выявить причину намокания стен, восстановить провалы асфальта. Также необходимо заштукатурить трещины и зазоры, которые есть по всему зданию: в группах, музыкальном кабинете, коридорах, раздевалках, столовых.

Ранее эксперты объяснили, почему квартиры в новостройках сдаются с множеством ошибок, допущенных во время строительства.