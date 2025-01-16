В омском парке установят мультимедийный экран длиной 24 метра

В министерстве культуры Омской области рассказали, что на огромных медиаэкранах в Парке Победы в Омске будут транслировать видеоролики военной тематики, сообщил gorod55.ru.

Издание отметило, что в настоящее время в городе ищут подрядчика. Специалистам предстоит установить в омском Парке Победы сооружение длиной 24 метра и высотой 3 метра, которое будет состоять из мультимедийных экранов. В министерстве культуры Омской области Городу55 рассказали, что конструкция будет разделена на пять секторов. Каждый блок будет соответствовать определенному периоду Великой Отечественной войны.

«Проект представляет собой веб-приложение, которое будет транслироваться на пяти экранах, и должно включать в себя несколько разделов с информационным контентом, а также взаимодействовать с системой управления для навигации», — рассказали Городу55 в минкульте.

В ведомстве сообщили, что гости парка смогут перейти на патриотический портал, где собраны данные о советских солдатах и другой информационный контент по данной тематике. В регионе активно проходит работа для создания сайта. Краеведы, историки и представители ветеранских организаций собирают информацию об уроженцах Омской области, которые принимали участие в ВОВ. Планируется, что конструкция появится в парке до 30 апреля. Мультимедийный экран получит название «Стена Памяти».

Ранее сообщалось, что в Кузбасс доставили личные вещи великих советских маршалов.