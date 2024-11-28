В омском зоопарке отказались от демонстрации переселения медведицы в вольер

С 1 декабря посетители Большереченского зоопарка смогут увидеть белую медведицу по имени Думка, которая находилась на карантине, сообщил gorod55.ru.

В декабре медведице исполнится 20 лет. Думка стала новым жителем зоопарка совсем недавно. Хищница родилась на острове Врангеля. Мама-медведица рано умерла, поэтом с самого детства медвежонок привык к контакту с людьми. Животное проживало ранее в Московском зоопарке, затем его перевезли в Ижевск.

Медведицу отправили на карантин, чтобы позволить ей быстрее адаптироваться к новым условиям. Подобные меры также позволяют специалистам контролировать состояние животного. 1 декабря ограничения будут сняты. Посетители увидят зверя, но зоопарк решил не устраивать торжественное мероприятие в честь переезда в новый вольер. Специалисты не хотят создавать стрессовые ситуации.

Ранее сообщалось, что в РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги.